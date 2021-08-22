Уволенные из Театра Ермоловой актеры рассказали об огромных тратах Меньшикова

Москва, 22 августа. Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков последние годы не давал работать многим актерам, приглашая вместо них на сцену звезд первой величины.

Лишившиеся работы артисты активно рассказывают о том, что долгое время происходило в стенах родного театра. После того как пост руководителям занял известный актер, для участия в постановках стали приглашаться звезды отечественного шоу-бизнеса. Вместо родных артистов, Меньшиков приводил выступать на сцене Данилу Козловского, Андрея Урганта, Виктора Сухорукова, Анну Ардову и многих других.

Оставшиеся без работы артисты возмущенно вспоминают о происходящем. Ведь их уволили из-за финансовых проблем театра, однако Меньшиков бездумно отдавал деньги за приглашенных звезд. У всех на слуху моноспектакль с примадонной отечественной эстрады Аллы Пугачевой, который обошелся театру в баснословные суммы.

«Есть Асмус Кристина, которая у нас на зарплате, у нас есть Даша Мельникова. Он может экономить бюджетные средства театра, назначая артистов, которые у него в труппе, зачем покупать услуги артиста, которому нужно платить большие деньги?» — взмущены уволенные артисты, чьи слова приводятся в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Некоторые артисты пытались поговорить с худруком театра и объяснить свою позицию. Однако сначала их не пустила его личная охрана, а потом и он сам начал в качестве оправдания приводить странные доводы.

«Сказал, что он две недели лежал в коме. И даже такую смешную фразу: «Я не знаю, у меня после комы, по-моему, что-то с головой», — поделилась воспоминаниями бывшая сотрудница Театра Ермоловой.

Ранее массовые увольнения в театре прокомментировала актриса Елена Папанова, проработавшая там 40 лет. Больше всего ее оскорбило отношение к актерам.