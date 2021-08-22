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Московский «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей

  /   Обновлено: 22 августа 2021 18:23
Спорт
Московский «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей
fclm.ru  /  Официальный сайт ФК «Локомотив»

Москва, 22 августа. «Локомотив» одержал домашнюю победу над «Краснодаром» в матче пятого тура чемпионата России по футболу и продлил свою беспроигрышную серию.

Встреча «Локомотива» и «Краснодара» состоялась 22 августа на столичной «РЖД Арене». До перерыва форвард московского клуба Федор Смолов оформил дубль в ворота своей бывшей команды. На 71-й минуте матча Джон Кордова сократил отставание гостей в счете. Больше голов в этом матче забито не было.

«Локомотив», который пока не проигрывал в чемпионате России по футболу сезона-2021/22, набрал 11 очков. «Железнодорожники» поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», в активе которого шесть очков, располагается на девятой строчке.

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