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Молодежь ЦАР попросила у правительства помощи в постройке коммуны
Весь мир
Молодежь ЦАР попросила у правительства помощи в постройке коммуны
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 22 августа. Юношеский совет центральноафриканского Бимбо II провел работы по очистке территории, где в будущем планируется возвести штаб организации.

«У нас есть земля для нашей коммуны, но нет здания. В связи с этим мы мобилизовались и провели уборку. Надеюсь, партнеры обратят внимание на наши стремления и помогут решить возникшую проблему», — объяснил председатель совета Вивьен Конгусси.

Президент сообщества направил обращения в правительство ЦАР, Всемирный банк и Европейскую миссию по подготовке вооруженных сил (European Union Training Mission) в надежде, что представители власти и организаций заметят усилия молодых центральноафриканцев и профинансируют строительство Дома молодежи.

Объединение создано для работы по расширению прав и возможностей юных жителей Бимбо II. Также большое внимание уделяется повышению уровня образования и культуры. Кроме того, молодым людям помогают решить проблему с безработицей.

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера придает значение удовлетворению интересов юношей и девушек. Лидер уверен, от них напрямую зависит будущее страны. Подробнее о восстановлении и развитии ЦАР можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Молодежь ЦАР попросила у правительства помощи в постройке коммуны
Федеральное агентство новостей  / 

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африка цар
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