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Посмотревшая «Солнцепек» Рябцева вспомнила слова Путина о сохранении истории

  /   Обновлено: 22 августа 2021 18:19
Общество
Посмотревшая «Солнцепек» Рябцева вспомнила слова Путина о сохранении истории
instagram.com  /  @gdekak

Санкт-Петербург, 22 августа. Известная журналистка Леся Рябцева посмотрела военную драму «Солнцепек» и вспомнила слова президента России Владимира Путина о важности сохранения реальной истории.

Премьера военной драмы «Солнцепек» состоялась 12 августа во многих кинотеатрах страны. Лента рассказывает о семье Новожиловых, которые пытаются спасти бегством из родного города, где начинаются военные действия. Фильм основан на реальных событиях, происходящих в Донбассе с весны 2014 года до сих пор.

Рябцева уверена, что фильм о реальных военных действиях должны обязательно смотреть как в России, так и на Украине. По словам журналистки, подобные проекты можно считать хорошим «плевком» в сторону тех, кто считает, что у России однобокое восприятие событий.

«В конкретном случае хорошо, что фильм смотрят на Украине, что они могут с разных ракурсов посмотреть на проблему, которую интерпретируют по-разному», — считает Рябцева.

После просмотра фильма журналистка вспомнила слова Путина о том, что нельзя позволять другим странам пытаться переписывать историю.

«Это особенно актуально, чтобы именно наша страна создавала исторически важные фильмы о масштабных социальных событиях», — отметила представительница СМИ в комментарии изданию «Слово и Дело».

Она добавила, что такие фильмы как «Солнцепек» можно и нужно показывать больше на Украине и на Западе. Она призвала всех кинематографистов брать пример с авторов и создавать как можно больше подобных проектов.

Ранее стало известно о выходе трейлера финальной части трилогии о социологе Максиме Шугалее. Боевик получил название «Шугалей-3: Возвращение».

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