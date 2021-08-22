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Ученые из Австралии и США предупредили о возможной экологической катастрофе
Общество
Ученые из Австралии и США предупредили о возможной экологической катастрофе
pixabay.com

Канберра, 22 августа. Международная группа ученых сообщила, что в результате прогрессирующего изменения климата и потери биоразнообразия человечество может столкнуться с экологической катастрофой.

Специалисты проанализировали 150 работ, которые описывают изменения в окружающей среде. По их словам, многие страны игнорируют климатические проблемы. Так, Даниэль Блюмштейн, представляющий Калифорнийский университет (США), и профессор Кори Брэдшоу из Университета Флиндерса (Австралия) заявили, что человечество находится на грани экологической катастрофы, масштабы которой пока сложно понять.

Исследователи рассказали, что люди продолжают загрязнять планету и использовать токсичные вещества. Большинство государств пытается решить данную проблему. Так, 10 лет назад лидеры 196 стран составили список целей в области биоразнообразия, однако спустя время ни одна из них так и не была достигнута.

Как ранее сообщалось, стихийные бедствия могут быть связаны с изменением климата. Одним из факторов является антропогенная нагрузка.

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