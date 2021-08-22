Олег Меньшиков снял с себя обязанности директора Театра имени Ермоловой

Москва, 22 августа. Новый директор Театра имени Ермоловой Сергей Кузоятов заступился за актера Олега Меньшикова, который освободил должность перед скандалом из-за массовых увольнений.

Театр имени Ермоловой оказался в центре разбирательств после увольнения 22 артистов. Новый театральный сезон готовится к старту не только с обновленным составом актеров, но и перестановками в руководстве. Так, художественный руководитель Олег Меньшиков снял с себя полномочия директора. Новый руководитель Сергей Кузоятов встал на защиту актера, обвиненного в несправедливом отношении к своим подчиненным.

«Он пытался до последнего отстаивать их сохранение. Это те люди, которые на протяжении долгих лет не выходили на сцену. И больше скажу, вообще не появлялись на рабочем месте, но при этом продолжают получать свой оклад. Люди не приносят никакой пользы театру», — заявил Кузоятов в комментарии «Ты не поверишь!».

Однако попавшая под сокращение актриса Елена Папанова уверена, что Меньшиков уступил должность не просто так. Дочь Анатолия Папанова призналась, что артист мог таким образом устроить крупную чистку в рядах театра.

Бывшие коллеги актрисы также убеждены, что Меньшиков обходился с ними несправедливо. Артисты вспомнили, что впервые узнали о своем понижении должности во время сокращений.