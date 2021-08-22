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Новейшую российскую десантируемую бронемашину показали на форуме «Армия-2021»
Армия
Новейшую российскую десантируемую бронемашину показали на форуме «Армия-2021»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Кубинка, 22 августа. Компания «Ремдизель» показала в рамках форума «Армия-2021» новейшую десантируемую версию «АМН-Д» бронеавтомобиля «Тайфун» К-4386.

Как передает ТАСС, бронемашина предназначена для десантирования парашютным способом. Автомобиль оснащен локальным бронированием, а на его шасси установлен небольшой бортовой кузов, предназначенный для транспортировки разнообразных грузов. Мощность двигателя новой версии «Тайфуна» составляет 350 лошадиных сил, что позволяет машине разгоняться до 100 километров в час. Грузоподъемность К-4386 составляет 3 тонны при его массе в 11 тонн. Дорожный просвет составляет 410 мм.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» разработал первую корректируемую модификацию неуправляемой авиационной ракеты семейства С-8. Ее презентовали на форуме «Армия-2021».

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бронеавтомобиль армия-2021 ремдизель
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