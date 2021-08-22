В Белоруссии стали производить меньше сельхозпродукции

Минск, 22 августа. Сельскохозяйственных товаров в Белоруссии за первую половину 2021 года было произведено на 0,2% меньше, чем за тот же период 2020-го.

Такие данные обнародовал Национальный статистический комитет республики. В статистику включены все производители сельхозтоваров на территории страны. Кроме того, ведомство учитывает те продукты, которые были выращены в фермерских и личных хозяйствах жителей.

В общей сложности сельхозпредприятия выпустили более миллиона тонн скота и птицы, 4,606 миллиона тонн молока и 2,06 миллиарда яиц.

Между тем Белоруссия продолжает испытывать проблемы из-за секторальных санкций, наложенных странами Запада. Это заставило Минск в очередной раз обратиться к России за предоставлением кредита по линии Евразийского банка развития.