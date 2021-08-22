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Спрогнозирован курс рубля на следующей неделе
Экономика
Спрогнозирован курс рубля на следующей неделе
 /  ПолитРоссия

Москва, 22 августа. Курс рубля на предстоящей неделе будет торговаться в коридоре 73,5-75,5 к доллару, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Поддержку на мировом рынке валюта США получила на ожиданиях более раннего сворачивания монетарных стимулов ФРС после размещения протокола июльского заседания американского ЦБ, отметил эксперт в беседе с «Российской газетой». В пользу доллара выступают и опасения инвесторов, что новая волна коронавируса может замедлить восстановление экономики.

Кроме того, укрепление доллара и пандемия увеличивают риски дальнейшей коррекции на сырьевых рынках, в том числе нефтяных. Это создает новые препятствия для роста рубля, в том числе на фоне активной покупки валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила.

Опрошенные порталом Superjob.ru россияне ранее пришли к выводу, что до начала сентября курс доллара может подняться на пять рублей, а евро — на 3 рубля. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. граждан.

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