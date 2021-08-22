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Премьер ЦАР презентовал иностранным инвесторам перспективные разработки страны
Весь мир
Премьер ЦАР презентовал иностранным инвесторам перспективные разработки страны
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 22 августа. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра встретился с делегацией инвесторов из Демократической Республики Конго и Бразилии. ДРК представляла королева Касаи Диамби Кабатусуила.

Главной темой обсуждения стало финансирование перспективных проектов правительства ЦАР. Особый интерес у делегатов вызвали планы по развитию воздушного сообщения и премиального экотуризма.

Участники встречи подписали соглашение о поддержке сфер здравоохранения, культуры и искусства.

«Республика открыта к предложениям и сотрудничеству. Это беспроигрышный вариант для инвесторов. Власти страны работают над активизацией вспомогательных механизмов и структур для поощрения вкладчиков в восстановление и благоустройство государства», — подчеркнул Дондра.

Ранее премьер ЦАР представил план по развитию республики. Во главе программы стоит решение проблем, появившихся в результате деятельности радикалов из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Разноплановые преобразования стали возможны после ликвидации основных сил боевиков CPC. При поддержке российских инструкторов национальная армия (FACA) не оставила бандитам шанса на победу. Обучение у отечественных специалистов подняло правительственные войска на новый уровень.

Подробнее о ходе развития Центральноафриканской Республики можно прочитать в аналитическом материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Премьер ЦАР презентовал иностранным инвесторам перспективные разработки страны
Федеральное агентство новостей  / 

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африка цар
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