В космосе и в онлайне: где и как отметили День флага России

Сегодня все города России окрасились в бело-синие-красные цвета. По всей стране и даже в космосе отмечают День флага.

В Архангельске в рамках торжественных мероприятий развернули шестиметровое полотно с триколором. Символ государства держали военнослужащие, общественные деятели и жители города. Стоит отметить, что даже в этот памятный момент участники сохраняли социальную дистанцию.

Масштабным флешмобом могут похвастаться и школьники из Международного детского центра «Артек». На побережье Крыма воспитанники вместе с вожатыми несли белые, синие и красные полотна длиной в тысячу метров.

Однако по-настоящему большой флаг развернули на Поклонной горе в Москве. Полотно размером в тысячу квадратных метров, окрашенное в белый, синий и красный цвет, уже занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Также в Парке Победы прошла церемония поднятия флага. Ее посетил президент Владимир Путин и первые лица государства, среди которых был министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.

Российский флаг чествовали даже на борту МКС. Триколор развернули на высоте 408 километров, а космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили соотечественников прямо из космоса.

«Уважение к своему флагу — это то качество, которое объединяет нас и делает сильнее. Это дань уважения истории, культуре и наследию своей страны», — утверждает бортинженер Дубров.

В образовательном центре «Сириус» организаторы пошли дальше и решили не просто развернуть флаг, а окрасить себя в его цвета. Участники фестиваля красок с головы до ног соответствовали российскому триколору.

День флага с масштабом отмечается и в онлайн-пространстве. Так центр «Патриот» запустил флешмоб в социальных сетях. Пользователям предложили рассказать о своих победах, одеться в патриотические цвета и спеть любимую песню о России. В Instagram уже можно найти несколько тысяч публикаций под хештегами #цветамоейстраны и #россиявсердце.

А блогеры из Красноярска запусти челлендж в честь праздника. На видео молодые люди передают друг другу российский флаг необычными способами: через рукопожатия, поцелуи и ловкие подкидывания.