Анамнез недели. Афганистан, льготная ипотека и новая вакцина от COVID-19

В новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Анамнез недели» эксперты обсудили ситуацию в Афганистане, льготную ипотеку и вакцинацию от коронавирусной инфекции.

В качестве сменяемого ведущего выступил член регионального штаба ОНФ Константин Тхостов. А его гостем стал председатель Совета Муниципальных образований Санкт-Петербурга Всеволод Беликов.

Что Владимир Путин и Ангела Меркель думают о ситуации в Южной Азии? Как запрещенной на территории РФ террористической организации «Талибан» удалось захватить власть в Афганистане? Смогут ли радикалы изменить мнение общественности?

Как ипотечная ставка под 6% годовых может повлиять на демографию России? Улучшит ли это положение молодых семей?

Об этом и многом другом вы узнаете в новом выпуске проекта «Анамнез недели».