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Минфин ЦАР рассказал о грядущих изменениях в распределении бюджета страны
Весь мир
Минфин ЦАР рассказал о грядущих изменениях в распределении бюджета страны
pixabay.com  / 

Банги, 22 августа. Министр финансов Центральноафриканской Республики Эрве Ндоба представил членам Национальной ассамблеи закон о перенаправлении расхода средств.

Специалисты пересмотрели сметы на 2021 год. Данные основаны на современных показателях с учетом последствий пандемии COVID-19 и процесса восстановления безопасности.

Проект предусматривает снижение предполагаемой траты ресурсов с 331,3 млрд франков КФА до 284,21. Также поправки коснулись распределения средств между налогами, таможенными пошлинами и прочими пунктами.

«Пересмотренный бюджет имеет общий дефицит баланса 64,2 млрд франков КФА и составляет 4,6% ВВП. Мы будем прилагать дополнительные усилия для всесторонней мобилизации финансовых ресурсов, чтобы исполнительная власть не испытывала дефицита во время реализации задуманных проектов», — заявил Ндоба.

Минфин ЦАР рассказал о грядущих изменениях в распределении бюджета страны
pixabay.com  / user:1966666

Голосование по принятию законопроекта назначено на 26 августа. Непосредственно перед заседанием политик вновь выступит перед парламентом Национального собрания с обширной презентацией программы.

Работа над восстановлением республики стала возможной благодаря помощи России. Именно деятельность отечественных специалистов позволила национальной армии ЦАР разгромить основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Подробнее о стремительном развитии страны можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Минфин ЦАР рассказал о грядущих изменениях в распределении бюджета страны
Федеральное агентство новостей  / 

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африка цар
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