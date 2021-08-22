Назначение ректора Босфорского университета возобновило протесты в Турции

Анкара, 22 августа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил ректором Босфорского университета в Стамбуле Мехмета Наджи Инджи. Он сменил на этом посту Мелиха Булу, который в прошлом месяце был отстранен из-за массовых протестов не только в учебном заведении, но и во всей стране.

Причиной недовольства стали опасения людей из-за того, что Булу, будучи прямым представителем правящей партии, может поставить под угрозу независимость университета. Инджи был его заместителем и также имеет связи с властями, что вызвало недовольство среди студентов и учителей.

Об этом назначении стало известно 20 августа, после чего преподаватель политологии Озгун Эмре Коч написал в своем Twitter:

«Наджи Инджи не является нашим ректором. Не тратьте время на эту школу, этих молодых людей и эту страну, уходите в отставку», — заявил он.

The work was an anonymous submission to an exhibition the students held as part of protests against Turkish President Recep Tayyip Erdoğan’s appointment of a ruling party loyalist as Boğaziçi’s rector in January. ➖ https://t.co/XzBJximFjb — Ahval (@ahval_en) August 19, 2021

Так же отреагировал на назначение и уволенный в июле Кан Кандан, запустив в Twitter хэштег с фразой «Мы не принимаем, мы не сдаемся».

Примечательно, что это назначение полностью проигнорировало выборы, проведенные преподавательским составом и отклонившие от участия в управлении вузом всех поддерживаемых властями кандидатов. В частности, 95% и 93% из 746 участников проголосовали 30 июля против выбора проправительственных преподавателей Инджи и Гуркана Кумбароглу соответственно. Последний при этом впоследствии был назначен проректором университета.

С 1992 года голосование преподавательского состава было неофициальным, но действующим порядком определения главы учебного заведения. Однако в 2016-м после попытки госпереворота правительство ввело чрезвычайное положение, которое затем использовало, чтобы изменить этот процесс и передать право выбора президенту Турции.

On the first hours of the new year, on January 1, AKP chair & President Erdoğan appointed a trustee rector for one of Turkey's most prestigious universities Bosphorus University.



The new rector, Prof. Dr. Melih Bulu was a former candidate running for parliament under AKP. https://t.co/SilUwMqf3z pic.twitter.com/Kmqrg7MzYD — dokuz8NEWS (@dokuz8news) January 4, 2021

50-летний экономист Мелих Булу, бывший кандидат от правящей «Партии справедливости и развития» на парламентских выборах 2015 года, 2 января 2021 года был назначен ректором Босфорского университета. Это вызвало резкий протест преподавательского и студенческого состава и привело к стоячим забастовкам, длившимся около 195 дней. При этом возмущение людей вызывал не сам Булу, а именно способ его назначения.

Акции были организованны коллективом «Сопротивление Босфора» против назначения Булу и стали причиной массовых задержаний их участников, включая студентов. Только 2 февраля полиция арестовала более 150 человек, устроивших пикет возле ректората. Однако представители активистов сообщили агентству Middle East Eye, что продолжат кампанию по демократизации руководства всех учебных заведений страны.