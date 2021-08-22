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Назначение ректора Босфорского университета возобновило протесты в Турции
Весь мир
Назначение ректора Босфорского университета возобновило протесты в Турции
Global Look Press  /  Altan Gocher / ZUMAPRESS.com

Анкара, 22 августа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил ректором Босфорского университета в Стамбуле Мехмета Наджи Инджи. Он сменил на этом посту Мелиха Булу, который в прошлом месяце был отстранен из-за массовых протестов не только в учебном заведении, но и во всей стране.

Причиной недовольства стали опасения людей из-за того, что Булу, будучи прямым представителем правящей партии, может поставить под угрозу независимость университета. Инджи был его заместителем и также имеет связи с властями, что вызвало недовольство среди студентов и учителей.

Об этом назначении стало известно 20 августа, после чего преподаватель политологии Озгун Эмре Коч написал в своем Twitter:

«Наджи Инджи не является нашим ректором. Не тратьте время на эту школу, этих молодых людей и эту страну, уходите в отставку», — заявил он.

Так же отреагировал на назначение и уволенный в июле Кан Кандан, запустив в Twitter хэштег с фразой «Мы не принимаем, мы не сдаемся».

Примечательно, что это назначение полностью проигнорировало выборы, проведенные преподавательским составом и отклонившие от участия в управлении вузом всех поддерживаемых властями кандидатов. В частности, 95% и 93% из 746 участников проголосовали 30 июля против выбора проправительственных преподавателей Инджи и Гуркана Кумбароглу соответственно. Последний при этом впоследствии был назначен проректором университета.

С 1992 года голосование преподавательского состава было неофициальным, но действующим порядком определения главы учебного заведения. Однако в 2016-м после попытки госпереворота правительство ввело чрезвычайное положение, которое затем использовало, чтобы изменить этот процесс и передать право выбора президенту Турции.

50-летний экономист Мелих Булу, бывший кандидат от правящей «Партии справедливости и развития» на парламентских выборах 2015 года, 2 января 2021 года был назначен ректором Босфорского университета. Это вызвало резкий протест преподавательского и студенческого состава и привело к стоячим забастовкам, длившимся около 195 дней. При этом возмущение людей вызывал не сам Булу, а именно способ его назначения.

Акции были организованны коллективом «Сопротивление Босфора» против назначения Булу и стали причиной массовых задержаний их участников, включая студентов. Только 2 февраля полиция арестовала более 150 человек, устроивших пикет возле ректората. Однако представители активистов сообщили агентству Middle East Eye, что продолжат кампанию по демократизации руководства всех учебных заведений страны.

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