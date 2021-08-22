Шугалей: «Крымская платформа» нужна Зеленскому для поднятия своего имиджа

Санкт-Петербург, 22 августа. Президент Украины Владимир Зеленский стремится улучшить свой имидж путем проведения саммита «Крымская платформа», уверен глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

Ранее украинский лидер объявил, что саммит, в котором примут участие представители 44 стран, пройдет 23 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данное мероприятие носит исключительно политизированный характер и предназначено для распространения очередных антироссийских выпадов.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей в беседе с «Народными Новостями» отметил, что на Украине прекрасно понимают, что Крым навсегда останется с Россией. Однако политики в Киеве вынуждены постоянно убеждать население в обратном ради сохранения своего рейтинга.

«Это очень хорошо понимает и Зеленский. Но он пытается поднимать свой имидж. Многие на Украине хотели бы, чтобы полуостров вернулся. Он не может отойти от этой повестки, не может не говорить, не делать подобные вещи. Зеленский — заложник политических шагов, которые вынужден совершать», — уверен ученый-социолог.

Глава ФЗНЦ убежден, что президент Украины является заложником националистического движения страны. В связи с этим Зеленский должен делать заявления, с которыми сам может быть не согласен.

Ранее сообщалось, что Шугалей указал на неспособность Запада победить Россию. Он отметил, что на Олимпиаде в Токио Запад пытался через спорт давить на Россию. Однако несмотря на это, российские спортсмены выступили достойно.