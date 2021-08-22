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Зеленский наградил канцлера Германии орденом Свободы

  /   Обновлено: 22 августа 2021 18:05
Политика
Зеленский наградил канцлера Германии орденом Свободы
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 22 августа. Президент Украины Владимир Зеленский наградил немецкого канцлера Ангелу Меркель орденом Свободы, который вручается за заслуги в утверждении суверенитета страны.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы Украины. Меркель прибыла в страну с рабочим визитом и провела встречу с президентом. В тексте сказано, что канцлера наградили за заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности страны.

Ранее канцлер Германии выступила в поддержку «нормандского формата». Об этом она сообщила после переговоров с Зеленским в Киеве.

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