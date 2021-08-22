Колумбия готова принять афганских беженцев, направляющихся в США

Богота, 22 августа. Правительство Колумбии временно примет афганских беженцев, пока идет оформление их миграционных документов в США. Об этом сообщил президент Иван Дуке в совместном заявлении с американским послом Филипом Голдбергом.

Gracias a un acuerdo entre el gobierno de Colombia y Estados Unidos, al menos 4 mil ciudadanos de Afganistán llegarían al territorio nacional en condición de refugiados https://t.co/C0do2uVJIz pic.twitter.com/b7CDpN01Ng — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 20, 2021

Дуке не назвал точное количество граждан Афганистана, которые смогут временно находиться на территории Колумбии. Однако, по информации американских СМИ, в страну прилетит около 4000 человек.

«Колумбия также присоединяется к группе союзных государств, которые оказывают поддержку США. Те граждане Афганистана, которые помогали Соединенным Штатам на протяжении многих лет и сейчас находятся в процессе регистрации и переезда в эту страну, могут временно пребывать в Колумбии», — отметил Дуке.

Посол США в Колумбии заверил, что все расходы во время пребывания беженцев в южноамериканском государстве будут оплачены властями США. Голдберг также поблагодарил Дуке за помощь и щедрость, проявленную его правительством в вопросе принятия мигрантов, в частности, 2 млн человек из Венесуэлы.

Queremos informar que nos unimos al grupo de países que apoya a EE.UU. para que personas nacionales de Afganistán, que prestaron ayuda a Estados Unidos por años y que están en proceso de hacer registro y tránsito migratorio a ese país, puedan estar en Colombia temporalmente. 1/3 pic.twitter.com/eSQ6bq9OTQ — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) August 20, 2021

Ранее еще несколько латиноамериканских стран, в том числе Коста-Рика, Мексика и Чили, заявили о готовности предоставить убежище для афганских мигрантов. Особый акцент делается на оказании помощи женщинам, будущее положение которых стало поводом для беспокойства среди международного сообщества.

Global Look Press / US Joint Staff / via Globallookpress.com

15 августа боевики запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1 установили полный контроль над Афганистаном, заняв столицу Кабул без какого-либо сопротивления, после того как президент страны Ашраф Гани покинул страну. ООН призвала международное сообщество оказать поддержку населению Афганистана и открыть свои границы для вынужденно перемещенных лиц.

Президент США Джо Байден подвергся жесткой критике за последствия поспешного вывода американских войск из Афганистана. Главу государства обвиняют в том, что его действия свели на нет 20 лет усилий и жертв, привели к гуманитарной катастрофе и подорвали доверие к Америке.

1 Организация запрещена на территории РФ.