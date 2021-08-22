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Колумбия готова принять афганских беженцев, направляющихся в США
Весь мир
Колумбия готова принять афганских беженцев, направляющихся в США
Global Look Press  /  Stefani Reynolds / Consolidated News Photos

Богота, 22 августа. Правительство Колумбии временно примет афганских беженцев, пока идет оформление их миграционных документов в США. Об этом сообщил президент Иван Дуке в совместном заявлении с американским послом Филипом Голдбергом.

Дуке не назвал точное количество граждан Афганистана, которые смогут временно находиться на территории Колумбии. Однако, по информации американских СМИ, в страну прилетит около 4000 человек.

«Колумбия также присоединяется к группе союзных государств, которые оказывают поддержку США. Те граждане Афганистана, которые помогали Соединенным Штатам на протяжении многих лет и сейчас находятся в процессе регистрации и переезда в эту страну, могут временно пребывать в Колумбии», — отметил Дуке.

Посол США в Колумбии заверил, что все расходы во время пребывания беженцев в южноамериканском государстве будут оплачены властями США. Голдберг также поблагодарил Дуке за помощь и щедрость, проявленную его правительством в вопросе принятия мигрантов, в частности, 2 млн человек из Венесуэлы.

Ранее еще несколько латиноамериканских стран, в том числе Коста-Рика, Мексика и Чили, заявили о готовности предоставить убежище для афганских мигрантов. Особый акцент делается на оказании помощи женщинам, будущее положение которых стало поводом для беспокойства среди международного сообщества.

Республиканцы требуют объявить импичмент Байдену за Афганистан
Global Look Press  / US Joint Staff / via Globallookpress.com

15 августа боевики запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1 установили полный контроль над Афганистаном, заняв столицу Кабул без какого-либо сопротивления, после того как президент страны Ашраф Гани покинул страну. ООН призвала международное сообщество оказать поддержку населению Афганистана и открыть свои границы для вынужденно перемещенных лиц.

Президент США Джо Байден подвергся жесткой критике за последствия поспешного вывода американских войск из Афганистана. Главу государства обвиняют в том, что его действия свели на нет 20 лет усилий и жертв, привели к гуманитарной катастрофе и подорвали доверие к Америке.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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беженцы сша афганистан колумбия
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