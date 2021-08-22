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Ученые из США определили причины бесплодия у мужчин
Наука
Ученые из США определили причины бесплодия у мужчин
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Вашингтон, 22 августа. Бесплодие может являться следствием заболеваний аутоиммунного характера, считают ученые. Гипотеза была проверена экспериментально.

Группа специалистов Университета штата Мичиган (США) провела ряд экспериментов на лабораторных мышах и определила причины бесплодия у мужчин. Авторы заявляют, что данная сфера в настоящий момент недостаточно изучена научным сообществом. Подробное описание научной работы было приведено в издании MedicalXpress.

Как утверждают ученые, проблемы с фертильностью наблюдаются у мышей при отсутствии аутоиммунного регулятора. Аналогичные симптомы проявляются также у мужчин, страдающих от полиэндокринного синдрома типа I (APS-1). Предполагается, что в организме таких пациентов производится меньше тестостерона. Исследователи подчеркивают, что полученные результаты могут быть использованы для разработки новых методик лечения.

Как сообщалось ранее, прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции не представляет опасности для репродуктивной системы человека. Существующие вакцины не приводят к бесплодию, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

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