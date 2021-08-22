Ученые из США выяснили, как разная еда влияет на продолжительность жизни

Вашингтон, 22 августа. Американские ученые проанализировали несколько тысяч видов пищи, чтобы установить, как разная еда влияет на продолжительность жизни.

Специалисты из Мичиганского университета разработали стандартизированную систему расчета, которая позволила изучить более 6 тыс. типов блюд и продуктов. В результате исследователям удалось выяснить, что в среднем каждый грамм съеденных колбасных изделий уменьшает жизненный срок на 27 секунд.

С учетом других факторов употребление хот-дога обойдется в 36 минут жизни, а порция колы — в 12,5 минуты. При этом некоторые продукты сказываются на продолжительности жизни крайне положительно. Так, например, орехи добавляют сверху еще 26 минут, а лосось — 16, сообщает The Telegraph.

Ключом к долголетию также может выступать «золотое молоко». Молоко с добавлением куркумы все чаще называют напитком здоровья и молодости.