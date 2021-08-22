Уволенные артисты Театра Ермоловой узнали о понижении в должности из расчетных листов

Москва, 22 августа. Уволенные артисты Театра имени Ермоловой пожаловались на несправедливое отношение со стороны худрука Олега Меньшикова. Актеры вспомнили, как узнали о своем понижении в должности.

Театр имени Ермоловой продолжает привлекать к себе внимание после массовых сокращений среди актеров. Новый театральный сезон стартует в обновленном составе звезд, пока бывшие артисты остались не у дел. Именно тогда сотрудники театра случайно узнали из расчетных листов, что шесть лет назад были понижены в должности, о чем не подозревали вплоть до волны сокращений. Кроме того, одна из артисток осталась без налогового вычета на детей. Об этом собеседница рассказала в интервью шоу «Ты не поверишь!».

«Взяв в руки расчетные листы по заработной плате... У меня трое детей. У меня вдруг исчезли налоговые вычеты на детей. Как будто у меня детей нет. Мне не доплатили где-то 33 тысячи [рублей]», — поделилась актриса.

Артисты также отметили, что художественный руководитель Олег Меньшиков с безразличием отнесся к семейному положению бывших сотрудников. Так, однажды он едва не уволил многодетного актера.

Бывшие работники Театра Ермоловой все еще не готовы опустить руки после своего увольнения. Недавно артисты обратились за поддержкой к президенту России Владимиру Путину.