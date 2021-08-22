В Якутии посадили 10 тысяч саженцев кедра, чтобы восстановить лес после пожаров

Якутск, 22 августа. Порядка 10 тысяч саженцев сибирского кедра посадили в Нерюнгринском районе Якутии участники всероссийской акции «Сохраним лес».

В этой местности в 2008-2009 годах действовали сильные лесные пожары, поэтому начать акцию было решено с нее. Растения на посадку предоставило ООО «Растим лес», сотрудники фирмы провели мастер-класс и показали, как правильно высаживать деревья. Принять участие в акции могли все желающие.

Стоит отметить, что акция будет проходить с 21 августа по 30 ноября. Всего по стране энтузиасты планируют высадить 70 миллионов новых деревьев. Такое мероприятие организовали при поддержке Минприроды России, Федерального агентства лесного хозяйства, Всероссийского общества охраны природы и «Молодежки ОНФ» в рамках национального проекта «Экология».

Ранее сообщалось, что полсотни экопунктов установят в школах Московской области. Местные жители не только смогут отправить отходы в переработку, но и заработать баллы, чтобы сходить в кафе.