Водный кризис и визит главы МИД в Москву — что произошло в Ливии с 16 по 22 августа

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 16 по 22 августа 2021 года.

Визит главы МИД в Москву

В четверг, 19 августа, министр иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш прибыла в РФ с рабочим визитом.

В Москве Мангуш провела переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Они рассмотрели сотрудничество между двумя государствами и пути их поддержки.

Стороны обсудили возможность возвращения компаний из РФ к работе над проектами в нефтяной сфере и в области строительства железных дорог. Они договорились об открытии посольства России в Триполи и консульства в Бенгази, обмене визитами официальных лиц и возобновлении работы совместного комитета.

Лавров и Мангуш затронули развитие ситуации в Ливии, отметив улучшение обстановки в свете мер, принятых Президентским советом и правительством.

По итогам встречи министры согласились с важностью расширения позитивного сотрудничества за счет активации совместных соглашений и меморандумов о взаимопонимании. Они договорились о проведении постоянных консультаций по различным вопросам, представляющим общий интерес.

Мангуш пожелала, чтобы Россия продолжала поддерживать инициативу по стабилизации Ливии и итоги берлинской конференции.

Проблема водоснабжения

На этой неделе северо-запад страны охватил кризис подачи воды. Города на несколько дней остались без ресурса. Руководство профильной организации решило в ночь с 14 на 15 августа перекрыть кран из-за вероятности взрыва объектов инфраструктуры со стороны группировок.

Управление Великой рукотворной реки объявило в субботу, 21 августа, о восстановлении водоснабжения. Это произошло после урегулирования вопроса, связанного с угрозой трубопроводу. В ведомстве добавили, что вода в Триполи вернется в течение суток.

Миссия ООН по поддержке в Ливии приветствовала разрешение конфликта и возобновление подачи воды. Она отметила усилия Совместного военного комитета «5+5» и представителей племени аль-Магриха. Ранее организация осудила использование природного ресурса в качестве инструмента для шантажа.

Реакция на заявление СВК

В начале недели политические стороны обсуждали результаты седьмого раунда переговоров Совместного военного комитета «5+5» (СВК), прошедшего 14 августа в Сирте. Участники встреч потребовали вывода наемников и замораживания соглашений в сфере обороны с любой страной. Они призвали руководство пересмотреть вопрос интеграции бывших боевиков в госструктуры.

Высший государственный совет (ВГС) негативно отреагировал на итоги заседаний СВК. Он призвал членов не выходить за рамки своей компетенции и дистанцироваться от обсуждения политических вопросов. Законодательный орган вновь заявил об отказе нанести ущерб соглашениям в сфере безопасности, заключенным расформированным ПНС с правительством Эрдогана.

Сторонники турецкого присутствия в Ливии также осудили деятельность комитета «5+5». С соответствующими заявлениями 17 августа выступили представители сил на западе страны.

Миссия ООН в Ливии на следующий день встала на защиту работы членов СВК. Организация поддержала их усилия по достижению стабильности в стране и призвала все стороны содействовать шагам, предпринимаемым военным комитетом.

13 политических партий и блоков также выступили с совместным заявлением, в котором одобрили результаты переговоров в Сирте.

В среду, 18 августа, премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба принял нескольких членов СВК. Во время встречи он заявил о поддержке министерством обороны усилий военных.

Глава кабмина подчеркнул необходимость предварительной координации принимаемых мер и рекомендовал пересмотреть решения комитета, чтобы они соответствовали плану правительства.

Происшествия

В воскресенье, 22 августа, в районе Зелла произошел теракт. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, протаранил КПП. Водитель транспортного средства погиб. Среди силовиков пострадавших нет.

СМИ сообщили, что группировки, связанные с запрещенной в РФ организацией «Братья-мусульмане»1, мобилизуются на западе страны. Боевики уже разместили засады и патрули на въездах и выездах из Триполи в рамках подготовки к началу борьбы с боевиками, не желающими им подчиняться.

Министерство внутренних дел ПНЕ получило уведомление от Интерпола Туниса о намерении 100 боевиков, присутствующих на подконтрольной турецким силам авиабазе Аль-Ватыя на западе страны, проникнуть на территорию республики. Спецслужбы призвали ливийских коллег принять все меры для пресечения любых террористических операций в приграничном районе. В связи с этим глава ведомства Халед Мазен уведомил Управление по уголовным расследованиям, Главное управление центральной поддержки и начальников служб безопасности ряда городов об угрозе.

В четверг, 19 августа, сотрудники Ливийского Красного Полумесяца с местными правоохранителями обнаружили к югу от города Сукна тела египтян. Погибшие отправились в страну в поисках работы, но оказались в плену у преступной группировки. Не получив выкупа у родственников, боевики убили заложников.

Глава Управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа генерал-майор Халид Махджуб сообщил, что ВС в субботу утром, 21 августа, освободили 17 пленных. Передача задержанных произошла к западу от города Сирт. Мероприятие состоялось в рамках усилий членов Совместного военного комитета «5+5» (СВК).

Политика

В субботу, 21 августа, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов рассмотрел со спецпосланником генерального секретаря ООН по Ливии Яном Кубишем подготовку к президентским и парламентским выборам, запланированным на 24 декабря. Стороны коснулись продвижения политического урегулирования и разработки законодательной базы для проведения избирательного процесса.

«Обсуждены также вопросы укрепления режима прекращения боевых действий, создания объединенных вооруженных сил в стране с опорой на работу Совместного военного комитета», — говорится в заявлении МИД РФ.

Президентский совет сформировал новый военный округ Западного побережья. В зону ответственности подразделения вошли территории, простирающиеся от Гарьяна до тунисской границы. Главой назначен бывший министр обороны расформированного Правительства национального согласия (ПНС) Салах ан-Намруш.

В понедельник, 16 августа, посол Египта Тамер Мустафа в ходе переговоров с главой МИД ПНЕ Наджлой Мангуш объявил о скором возобновлении работы диппредставительств республики в Триполи и Бенгази. Подготовка штаб-квартиры посольства и консульств близится к завершению.

Глава правительства Абд аль-Хамид Дабиба поручил ведомствам открыть сухопутные погранпереходы и восстановить авиасообщение с Тунисом с 19 августа. Он указал на необходимость принятия мер предосторожности в связи с коронавирусом.

Однако власти соседней республики отказались открывать границу со своей стороны. Министр иностранных дел Осман аль-Джаранди заявил, что возобновление передвижения между странами возможно только после получения уведомления от компетентных органов об окончании опасной эпидемиологической фазы.

Дипломатические источники сообщили телеканалу «218» о намерении НАТО разместить в стране военную базу. Североатлантический альянс направит соответствующий запрос ливийскому руководству в сентябре.

Утечка документов из посольства в Риме раскрыла сумму, потраченную на визиты главы Президентского совета Мухаммада аль-Манфи и премьер-министра ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибы в Италию. Только на бронирование номеров ушло более двух миллионов ливийских динаров (33 млн рублей) из государственных средств.

Это происходит на фоне социально-экономического кризиса в североафриканской стране. Активисты назвали зарубежные траты руководства нецелевым расходованием бюджета.

Подготовка к выборам

Высшая национальная избирательная комиссия (HNEC) во вторник, 17 августа, объявила о завершении записи ливийцев, желающих прийти на голосование 24 декабря, на территории страны. Количество зарегистрированных избирателей превысило 2,8 млн человек. Ведомство дало старт кампании по внесению в реестр граждан, проживающих за рубежом.

В тот же день депутаты Палаты представителей на заседании рассмотрели и одобрили закон о прямых президентских выборах. Документ передали в Законодательный комитет для окончательной доработки.

Экономика

Национальная нефтяная корпорация (ННК) подсчитала доходы за июль 2021 года. По данным ведомства, прибыль достигла рекордного показателя и превысила 2 млрд долларов.

Министр экономики и торговли Мухаммад аль-Хувейдж поручил чиновникам разработать предложения по стабилизации цен на продовольствие. Ведомство развернуло кампанию по мониторингу коммерческой деятельности и ценообразования во всех регионах страны. Меры приняты в связи с резким подорожанием продуктов питания и товаров первой необходимости.

Общество

Главное командование Ливийской национальной армии (ЛНА) отправило медицинскую помощь в города на юге страны. Учреждения здравоохранения получили оборудование и медикаменты, а также вакцины от коронавируса и сыворотки от укусов скорпиона.

Жители города Аз-Завия вышли на митинг против продолжительного отключения света. В руках демонстранты несли свечи и фонари. Они раскритиковали работу General Electricity Company (GECOL) и некоторых обслуживающих предприятий в муниципалитете.

Международная организация по миграции в Ливии опубликовала отчет. Согласно документу, 88% беженцев указали, что экономические причины стали основным мотивом для прибытия в североафриканскую страну.

Уровень безработицы среди нелегалов в последнее время снизился (с 22% в апреле до 20% в июне). Не имеющие занятости мигранты сталкиваются с отсутствием продовольственной безопасности и серьезными финансовыми проблемами.

1 Организация запрещена на территории РФ.