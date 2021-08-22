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Татьяна Догилева и Виктор Проскурин лишились работы в театре из-за Олега Меньшикова
Шоу-бизнес
Татьяна Догилева и Виктор Проскурин лишились работы в театре из-за Олега Меньшикова
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look / Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Москва, 22 августа. Художественный руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков уволил 22 актера, среди них оказались Татьяна Догилева и Виктор Проскурин.

Скандал вокруг увольнения 22-х актеров из Московского драматического театра имени Ермоловой набирает обороты. Обиженные на художественного руководителя Олега Меньшикова артисты в эфире федерального телеканала рассказали свою версию произошедшего. Они считают, что театральный режиссер намеренно лишил их работы. В список неугодных сотрудников попали в том числе ныне покойный Виктор Проскурин (скончался 30 июня. — Прим. ФАН) и народная артистка России Татьяна Догилева.

Олега Меньшикова и Татьяну Догилеву связывала не только работа. Оказалось, что народный артист России является крестным отцом младшей дочери актрисы Екатерины. Но даже этот факт не уберег звезду сцены от увольнения. При этом худрук Театра Ермоловой утверждает, что она сама написала заявление по собственному желанию.

«Меня выгнали. Я переживала тяжело не то, что меня выгнали, Христа ради, а за подлое поведение людей, которых я любила», — заявила в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ оставшаяся без работы актриса.

Дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова Елена неожиданно для себя вслед за коллегами узнала, что является безработной. В эфире той же программы она рассказала подробности.

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Все новости / Шоу-бизнес / Татьяна Догилева и Виктор Проскурин лишились работы в театре из-за Олега Меньшикова
увольнение актеры меньшиков проскурин театр ермоловой догилева
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