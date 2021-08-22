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Замглавы МИД РФ обсудил со спецпосланником генсека ООН подготовку к выборам в Ливии
Весь мир
Замглавы МИД РФ обсудил со спецпосланником генсека ООН подготовку к выборам в Ливии
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 22 августа. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник генсека ООН Ян Кубиш обсудили подготовку к президентским и парламентским выборам в североафриканском государстве, а также укрепление режима прекращения огня.

Согласно сообщению пресс-службы российского ведомства, телефонный разговор состоялся накануне по предварительной договоренности. В ходе беседы стороны затронули разработку законодательной базы, необходимой для проведения избирательного процесса, который намечен на 24 декабря.

Дипломаты рассмотрели аспекты, связанные с продвижением политического урегулирования ливийского кризиса в соответствии с решениями берлинской конференции и резолюциями 2510 и 2570 Совбеза ООН.

«Обсуждены также вопросы укрепления режима прекращения боевых действий, создания объединенных вооруженных сил в стране с опорой на работу межливийского Совместного военного комитета», – говорится в заявлении МИД РФ.

Богданов подтвердил принципиальную позицию РФ в поддержку решения ключевых вопросов национальной повестки дня гражданами североафриканского государства. Это должно происходить на основе консенсуса и при необходимой поддержке международного сообщества.

На этой неделе депутаты Палаты представителей одобрили законопроект о прямых президентских выборах. Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба подтвердил, что плебисцит состоится в согласованную дату, несмотря на препятствия извне.

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