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Российский реабилитолог рассказал, как восстанавливаются пациенты с COVID-19

  /   Обновлено: 22 августа 2021 17:37
Общество
Российский реабилитолог рассказал, как восстанавливаются пациенты с COVID-19
vk.com  /  Олег Эргашев

Москва, 22 августа. Легкие человека, перенесшего заражение коронавирусной инфекции, способны восстанавливаться. Этому способствует прохождение реабилитации.

Пациентам, переболевшим COVID-19, рекомендуется сделать КТ легких в течение года после выписки из медицинского учреждения. Об этом в беседе с изданием «Российская газета» рассказал член европейской ассоциации врачей амбулаторной реабилитации Леонид Дьяков.

По словам врача-реабилитолога, также следует пройти ЭКГ и сдать анализ мочи. Все это позволит оценить состояние иммунной системы после перенесенного заболевания и определить стратегию лечения. Период восстановления, при этом, может составлять примерно 2,5 месяца, в зависимости от того, использовалась ли в период болезни искусственная вентиляция легких.

Упражнения для восстанавливающихся пациентов подбираются в индивидуальном порядке. Особую пользу для организма несет плавание, а также прогулки на свежем воздухе. Во время реабилитации также необходимо составить правильный рацион питания. Дьяков рекомендует принимать пищу три-четыре раза в день. В меню должны быть включены овощи, фрукты и белковые продукты.

В ряде случаев пациенты могут столкнуться с постковидным синдромом. К числу симптомов данного состояния относят, в частности, нарушения зрения и снижение толерантности к нагрузкам. Таким людям также рекомендована реабилитация.

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реабилитация восстановление рекомендации коронавирус
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