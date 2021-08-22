Актеры возмущены планами Меньшикова на открытие театрального сезона

Москва, 22 августа. Художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков планирует с размахом отметить открытие сезона, чем возмущает актеров.

Несколько недель назад в театральной среде разгорелся громкий скандал — Театр Ермоловой решился на масштабное обновление состава, под сокращение попали 22 актера. Уволенные артисты негодуют, поскольку считают решение несправедливым.

Одной из причин сокращения трупы стали финансовые проблемы, однако бывшие сотрудники в это не верят. Согласно информации, закрытие сезона артисты отмечали на шикарном корабле.

«Денег нет в театре, но на корабликах они катаются, банкеты себе устраивают», — возмущаются актеры в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Бывшие сотрудники театра Ермоловой уже наслышаны, что открытие театрального сезона Меньшиков планирует провести в одном из самых дорогих ресторанов Москвы. При этом сокращенные артисты не получили ни копейки компенсации, после того как их уволили из труппы.

Ранее актер Сергей Безруков оправдал коллегу Олега Меньшикова за сильное сокращение актерской труппы. Худрук Московского Губернского театра сравнил сцену в заводом, на котором работа не должна прекращаться.