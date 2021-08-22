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Сенатор Рязанский назвал объем средств на выплату 10 тысяч рублей всем пенсионерам

  /   Обновлено: 22 августа 2021 17:36
Экономика
Сенатор Рязанский назвал объем средств на выплату 10 тысяч рублей всем пенсионерам
ФБА «Экономика сегодня»

, 22 августа. Около 500 млрд рублей потребуется для обеспечения выплаты по 10 тысяч рублей всем российским пенсионерам, сообщил зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Президент Владимир Путин ранее выступил с предложением о дополнительной разовой выплате 10 тысяч рублей всем пенсионерам страны, в том работающим и военным. Всего в РФ около 40 млн пенсионеров, которые получают страховые выплаты. Кроме того, насчитывается порядка 3,5 млн человек, которые получают социальные пенсии, плюс военные пенсионеры, пояснил Рязанский.

«То есть в общей сложности где-то порядка 500 млрд рублей на эту разовую выплату потребуется в 2021 году», — цитирует его ТАСС.

На эти цели можно задействовать средства Пенсионного фонда России, федерального бюджета и резервной системы государства, уточнил сенатор. Он допустил, что пособие может быть начислено пожилым гражданам вместе с пенсией.

На встрече с представителями партии «Единая Россия» Путин также призвал вернуть гражданам социальные выплаты, списанные в счет погашения долгов по кредитам.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее объяснил, что предлагаемая им модель адресной поддержки населения предполагает разностороннюю оценку нуждаемости и ранжирование выплат в зависимости от дохода семьи. Чтобы вдвое сократить бедность в стране, потребуется несколько сотен миллиардов рублей в год, цитирует его INFOX.

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