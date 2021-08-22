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В Великобритании стала популярной русская традиция, которой придерживается даже Путин

  /   Обновлено: 22 августа 2021 17:21
Общество
В Великобритании стала популярной русская традиция, которой придерживается даже Путин
pexels.com  /  Elina Fairytale

Москва, 22 августа. Все большую популярность в Великобритании набирает старинная русская традиция, которой придерживается даже президент России Владимир Путин.

Традиционная русская баня стала вызывать все больший интерес у британцев. Так, в Лондоне в скором времени должно появиться уже третье такое место, где можно будет попариться. Подобные банные комплексы также работают в Брайтоне и на берегу озера Лох-Тей в Шотландии. По словам основателя русского банного центра Роберта Прокопе, почти две трети клиентов заведения составляют британцы.

«Баня — это будто проверка для сознания, тела и духа. Хотя в мире насчитывается около 30 разновидностей традиционных паровых процедур, баня — моя любимая. Это невероятно телесный опыт», — рассказала эксперт по восточноевропейским методам оздоровления Софи Бендж.

При этом научно доказано, что посещение бани очень полезно для здоровья. Благодаря высокой влажности смягчается боль в мышцах и суставах, а повышенная температура способствует выведению молочной кислоты, соли и мочевины из организма. Кроме того, банные процедуры благотворно сказываются на нервной системе и спасают от бессонницы, пишет The Daily Telegraph.

Блогер из США ранее рассказал, какой напиток нравится одинаково и русским, и американцам. Оказалось, что обе нации объединяет любовь к обыкновенному молоку.

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