Шаманы в Мексике пытались убить блогера из Екатеринбурга после «общения» с духами

Мехико, 22 августа. Известной блогерше и визажисту чудом удалось избежать смерти после того, как на нее напали шаманы в ходе одного из ритуалов в Мексике.

Своей историей девушка поделилась на странице в Instagram. По словам россиянки, она приехала со своими приятелями в Мексику для изучения шаманских практик. Они сняли дом, где проживали неделю вместе с шаманами. В один момент ее соотечественники, которые называли себя Тиной и Магуа, начали употреблять наркотики вместе с другими участниками съезда и настойчиво предлагали ей присоединиться. После отказа блогер заявила, что намерена покинуть это место. Вскоре за ней приехал муж.

«На улицу вышли шаманы и приказали мне и подруге зайти в дом, а мужу приказали остаться на улице, так как он не имеет права тут жить. Тина сорвала с меня туфель. Дальше я получила пару сотен ударов каблуком по голове», — рассказала девушка.

Затем шаманы заявили, что во время ритуала духи «приказали» им убить ее за осквернение их традиций. Девушку били по лицу, пытались утопить в бассейне. В итоге пострадавшей удалось вырваться и обратиться за помощью к полиции.