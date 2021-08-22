Президент Чехии назвал главного врага НАТО

Прага, 22 августа. Россия не является противником НАТО, в отличие от международного терроризма. Такое мнение выразил президент Чехии Милош Земан.

В интервью сетевому ТВ-каналу Blesk глава чешского государства заявил, что он полностью солидарен с президентом Франции Эммануэлем Макроном в том, что главные враги Альянса — это не Россия, а террористы. Он считает, что представители организации должны лучше определяться со своими противниками.

«Сегодня НАТО — это молох, в который мы вливаем деньги, и также платим иностранным производителям оружия, но цель военной организации не выполняется», — отметил Земан.

Он также подчеркнул, что Альянсу необходима реформа, при которой он перестал бы играть роль «сервисной организации США». По мнению президента Чехии, главы стран-членов НАТО должны стать равноправными партнерами, чтобы избежать нынешней ситуации, когда «один президент (США) отдает команды». Он напомнил, что так было, в частности, когда руководители Белого дома Дональд Трамп и Джо Байден принимали решение о выводе войск из Афганистана.

Ранее сообщалось, что в США назвали точное количество провокаций НАТО на российских границах. По мнению экспертов War of the Rock, число инцидентов достигает почти 3000.