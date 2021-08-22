Елена Папанова раскрыла подробности увольнения Меньшиковым из Театра Ермоловой

Москва, 22 августа. Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков уволил 22 актера перед отпуском, среди них оказалась дочь Анатолия Папанова Елена.

Елена Папанова прослужила в Московском драматическом театре имени Ермоловой более 40 лет, но об увольнении узнала не от художественного руководителя Олега Меньшикова. В новом выпуске программы «Ты не поверишь!» на НТВ актриса театра и кино рассказала подробности, как узнала, что стала безработной жительницей России.

«Мы узнали через третьих лиц, что нас увольняют. Такое отношение... Ну, как к стаду какому-то. <...> Меня сначала вывели из репертуара. Я несколько лет ничего не играла. Я несколько раз обращалась к Олегу Евгеньевичу (чтобы получить роль. — Прим. ФАН)», — пояснила в эфире дочь Анатолия Папанова.

По словам звезды драмы «Школа», девять лет назад Олега Меньшикова труппа встретила с распростертыми объятиями в должности художественного руководителя. Никто из актеров и предположить не мог, что в скором времени перестанет выходить на сцену, а затем и вовсе потеряет работу.

Анна Скварник тоже высказалась об увольнении актеров. Она вспомнила, что кто-то из коллег прямо спрашивал Меньшикова о вводе персонажей в спектакли для 50-летних артистов, но в ответ получил категоричное «нет».

Ранее художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков прокомментировал решение Олега Меньшикова сократить актерский состав в Театре Ермоловой. По его мнению, рано или поздно, но любой его коллега оказывается в подобной ситуации.