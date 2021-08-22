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В Италии спорткар Ferrari за 18 млн рублей застрял в узком переулке
Происшествия
В Италии спорткар Ferrari за 18 млн рублей застрял в узком переулке
ferrari.com  /  Ferrari

Рим, 22 августа. Водитель дорогостоящего спорткара Ferrari Roma захотел проехать на своем автомобиле через одну из очень узких улиц в Италии. В результате он застрял между жилыми домами.

Стены итальянских пятиэтажек практически сдавили бока Ferrari. Водитель вылез из машины и долго ходил вокруг нее, не зная, что ему делать. Помимо этого, он поцарапал транспорт и мог заработать вмятины на дорогостоящем покрытии.

Недавно концерн Great Wall показал пользователям Сети фотографии своего нового внедорожника Tank 600. Авто имеет незамысловатый футуристичный кузов и большие светодиодные фары.

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италия ferrari спорткар
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