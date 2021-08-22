Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 17:41
17:38
Шоу-бизнес
Татьяна Догилева и Виктор Проскурин лишились работы в театре из-за Олега Меньшикова
17:37
Общество
Российский реабилитолог рассказал, как восстанавливаются пациенты с COVID-19
17:35
Шоу-бизнес
Актеры возмущены планами Меньшикова на открытие театрального сезона
17:30
Происшествия
Серфер чудом спасся от сильного шторма в бухте на Русском острове
17:29
Происшествия
Пожар произошел на детском празднике в подмосковном ТЦ 4DAILY
17:28
Экономика
Сенатор Рязанский назвал объем средств на выплату 10 тысяч рублей всем пенсионерам
17:25
Происшествия
В Казани посетители аттракциона полчаса провисели на 40-метровой высоте
17:21
Общество
В Великобритании стала популярной русская традиция, которой придерживается даже Путин
17:19
Происшествия
Шаманы в Мексике пытались убить блогера из Екатеринбурга после «общения» с духами
17:17
Армия
Президент Чехии назвал главного врага НАТО
Все новости

Погранслужба Украины начала копать противотранспортные рвы возле границы с Россией

  /   Обновлено: 22 августа 2021 17:16
Политика
Погранслужба Украины начала копать противотранспортные рвы возле границы с Россией
Global Look Press  /  Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency

Киев, 22 августа. Специалисты госпогранслужбы Украины приступили к сооружению противотранспортных рвов возле границы с Россией, сообщили в ведомстве.

К мероприятию привлекли пятый погранотряд в Сумской области. Согласно сообщению Государственной пограничной службы Украины, в стране создали комплексную механизированную группу, чьей первоочередной задачей является обустройство инженерных заграждений.

Отмечается, что эти работы инициированы по решению Совета национальной безопасности Украины. Военные охраняют участок госграницы с Россией протяженностью свыше 560 километров. При этом около 100 км из них – реки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать мощный флот в стране. По его словам, это поможет «разблокировать» Черноморский и Азовский регионы.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Погранслужба Украины начала копать противотранспортные рвы возле границы с Россией
украина пограничники противотранспортные рвы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru