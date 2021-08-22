Погранслужба Украины начала копать противотранспортные рвы возле границы с Россией

Киев, 22 августа. Специалисты госпогранслужбы Украины приступили к сооружению противотранспортных рвов возле границы с Россией, сообщили в ведомстве.

К мероприятию привлекли пятый погранотряд в Сумской области. Согласно сообщению Государственной пограничной службы Украины, в стране создали комплексную механизированную группу, чьей первоочередной задачей является обустройство инженерных заграждений.

Отмечается, что эти работы инициированы по решению Совета национальной безопасности Украины. Военные охраняют участок госграницы с Россией протяженностью свыше 560 километров. При этом около 100 км из них – реки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать мощный флот в стране. По его словам, это поможет «разблокировать» Черноморский и Азовский регионы.