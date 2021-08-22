Президент Чехии обвинил Трампа и Байдена в уходе НАТО из Афганистана

Прага, 22 августа. Войска Североатлантического альянса покинули Афганистан из-за экс-президента США Дональда Трампа и действующего лидера страны Джо Байдена, считает глава Чехии Милош Земан.

По его словам, Трамп и Байден не проявили «отвагу в вопросе сохранения военного присутствия» в регионе. Это была типичная американская акция, считает Земан. Поэтому за уход сил НАТО из Афганистана ответственность лежит только на США.

«Американцы (уходом из региона — Прим. ред.) предают не только Афганистан, но и самих себя, а также все цивилизованные страны», — добавил президент Чехии.

При этом республиканцы начали требовать инициацию импичмента Джо Байдена из-за того, что после отвода американского контингента из США террористы захватили регион. Произошедшая ситуация начала выливаться во внутриполитический кризис Соединенных Штатов.