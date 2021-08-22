Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 17:40
17:38
Шоу-бизнес
Татьяна Догилева и Виктор Проскурин лишились работы в театре из-за Олега Меньшикова
17:37
Общество
Российский реабилитолог рассказал, как восстанавливаются пациенты с COVID-19
17:35
Шоу-бизнес
Актеры возмущены планами Меньшикова на открытие театрального сезона
17:30
Происшествия
Серфер чудом спасся от сильного шторма в бухте на Русском острове
17:29
Происшествия
Пожар произошел на детском празднике в подмосковном ТЦ 4DAILY
17:28
Экономика
Сенатор Рязанский назвал объем средств на выплату 10 тысяч рублей всем пенсионерам
17:25
Происшествия
В Казани посетители аттракциона полчаса провисели на 40-метровой высоте
17:21
Общество
В Великобритании стала популярной русская традиция, которой придерживается даже Путин
17:19
Происшествия
Шаманы в Мексике пытались убить блогера из Екатеринбурга после «общения» с духами
17:17
Армия
Президент Чехии назвал главного врага НАТО
Все новости

Конференция по парламентским и президентским выборам завершилась в Сомали
Весь мир
Конференция по парламентским и президентским выборам завершилась в Сомали
wikipedia.org  /  ctsnow / CC BY 2.0

Могадишо, 22 августа. Консультативная конференция по ходу парламентских и организации президентских выборов при участии регионов и премьер-министра Мохамеда Хусейна Робле завершилась в столице Сомали.

Встречу посетили главы Джубаленда Ахмад (Мухаммад Ислам) Мадобе, Пунтленда — Саид (Абдуллахи) Дани, Хиршабелле — Али (Абдуллахи Хусейн) Гудлаве, Юго-Западного Сомали —Абдиазиз (Хасан Мухаммад) Лафтагарин, Галмудуга — Ахмад Абди Карие, а также мэр Могадишо Омар (Махмуд Мухаммад) Финниш.

«Обсудили пути завершения парламентских выборов, которые были начаты 25 июля, а также изыскания финансового бюджета для проведения президентских», — заявил представитель федерального правительства.

Исполнительная власть восточноафриканской страны столкнулась со значительной нехваткой денег для организации голосований. Изначально речь шла о выделении 40 млн долларов международным сообществом. Однако миссия ООН по содействию Сомали (МООНСОМ) направила лишь семь, а позже еще девять на регистрационные сборы кандидатов.

Выборы в верхнюю палату парламента уже состоялись в трех из пяти регионах — Пунтленде, Джубаленде и Юго-Западном Сомали, но застопорились в Галмудуге и Хиршабелле. Кроме того, провозгласивший независимость Сомалиленд также представит 11 сенаторов из 54-х необходимых.

По мнению наблюдателей, между правительством и регионами сохранилось несколько спорных моментов, в частности, по избранию 275 депутатов Народной палаты. Главы стремятся взять на себя роль Федеральной избирательной комиссии (ФИК) по назначению вождей кланов, которые выберут по 101 кандидату на каждое место. Всего 27 775 человек.

Однако федеральное правительство выступило против попыток регионов руководить процессом организации выборов в стране. Ранее молодые политики жаловались на отсутствие открытой конкуренции среди претендентов на парламентский пост в связи с непрямой формой голосования. По их словам, с 2000 года сохраняется непростая система, основанная на разделении полномочий через кланы, передаваемые по линии отца, которые формируют культуру и политику государства.

Кроме того, Юго-Западное Сомали вообще исключило оппозиционных лидеров из списков кандидатов в сенат. Хотя каждому региону выделили определенное количество мест в верхней палате парламента, поскольку изначально предполагалось, что туда попадают за заслуги. Исключенные заявили о фаворитизме.

Предположительно, выборы в сенат и Народную палату завершатся в середине сентября. Потом двухпалатных законодателей приведут к присяге, чтобы приступить к организации всенародного голосования за президента Сомали.

Медленная подготовка к парламентским выборам может задержать весь избирательный процесс. Хотя председатель ФИК утверждал, что альтернативы голосованию нет. По его мнению, график сработает несмотря на проблемы, требующие консенсуса на политическом уровне между регионами и премьером.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Конференция по парламентским и президентским выборам завершилась в Сомали
сомали
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru