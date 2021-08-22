Конференция по парламентским и президентским выборам завершилась в Сомали

Могадишо, 22 августа. Консультативная конференция по ходу парламентских и организации президентских выборов при участии регионов и премьер-министра Мохамеда Хусейна Робле завершилась в столице Сомали.

Встречу посетили главы Джубаленда Ахмад (Мухаммад Ислам) Мадобе, Пунтленда — Саид (Абдуллахи) Дани, Хиршабелле — Али (Абдуллахи Хусейн) Гудлаве, Юго-Западного Сомали —Абдиазиз (Хасан Мухаммад) Лафтагарин, Галмудуга — Ахмад Абди Карие, а также мэр Могадишо Омар (Махмуд Мухаммад) Финниш.

«Обсудили пути завершения парламентских выборов, которые были начаты 25 июля, а также изыскания финансового бюджета для проведения президентских», — заявил представитель федерального правительства.

Исполнительная власть восточноафриканской страны столкнулась со значительной нехваткой денег для организации голосований. Изначально речь шла о выделении 40 млн долларов международным сообществом. Однако миссия ООН по содействию Сомали (МООНСОМ) направила лишь семь, а позже еще девять на регистрационные сборы кандидатов.

Выборы в верхнюю палату парламента уже состоялись в трех из пяти регионах — Пунтленде, Джубаленде и Юго-Западном Сомали, но застопорились в Галмудуге и Хиршабелле. Кроме того, провозгласивший независимость Сомалиленд также представит 11 сенаторов из 54-х необходимых.

По мнению наблюдателей, между правительством и регионами сохранилось несколько спорных моментов, в частности, по избранию 275 депутатов Народной палаты. Главы стремятся взять на себя роль Федеральной избирательной комиссии (ФИК) по назначению вождей кланов, которые выберут по 101 кандидату на каждое место. Всего 27 775 человек.

Однако федеральное правительство выступило против попыток регионов руководить процессом организации выборов в стране. Ранее молодые политики жаловались на отсутствие открытой конкуренции среди претендентов на парламентский пост в связи с непрямой формой голосования. По их словам, с 2000 года сохраняется непростая система, основанная на разделении полномочий через кланы, передаваемые по линии отца, которые формируют культуру и политику государства.

Кроме того, Юго-Западное Сомали вообще исключило оппозиционных лидеров из списков кандидатов в сенат. Хотя каждому региону выделили определенное количество мест в верхней палате парламента, поскольку изначально предполагалось, что туда попадают за заслуги. Исключенные заявили о фаворитизме.

Предположительно, выборы в сенат и Народную палату завершатся в середине сентября. Потом двухпалатных законодателей приведут к присяге, чтобы приступить к организации всенародного голосования за президента Сомали.

Медленная подготовка к парламентским выборам может задержать весь избирательный процесс. Хотя председатель ФИК утверждал, что альтернативы голосованию нет. По его мнению, график сработает несмотря на проблемы, требующие консенсуса на политическом уровне между регионами и премьером.