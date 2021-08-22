Украинский пенсионер поджег лес в Италии

Рим, 22 августа. Сотрудники полиции задержали 70-летнего хулигана, который бродил по лесу и решил устроить пожар. На злоумышленника пожаловались местные жители.

Огнеборцы оперативно потушили возгорание. Оказалось, что мужчине удалось подпалить лес на площади в четыреста квадратных метра. После этого его задержали правоохранители. Пока мотивы поджигателя неизвестны. Всеми обстоятельствами занимаются специалисты.

Несколько тысяч человек эвакуировали из-за лесного пожара на юго-востоке Франции. Вспыхнувший огонь распространился на площади 5 тыс. га. Пламя шло по горному массиву Мор и охватывало все больше площади на юго-востоке страны.