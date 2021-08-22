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Глава МИД Норвегии опровергла сообщения, что у страны якобы нет контактов с Россией

  /   Обновлено: 22 августа 2021 17:17
Политика
Глава МИД Норвегии опровергла сообщения, что у страны якобы нет контактов с Россией
wikipedia.org  /  Tore Sætre

Осло, 22 августа. Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде обвинила политика Йонаса Гара Стере в фейках о России.

Ранее Стере, который является кандидатом в премьер-министры Норвегии, заявил, что у страны якобы нет никаких контактов с Россией, так как они «сведены на нет». По словам Серейде, это неправда, так как только в 2021 году она два раза встречалась с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Между Россией и Норвегией даже больше контактов, чем у многих других стран», — высказалась норвежский министр.

Серейде и Лавров провели официальную встречу в мае 2021 года.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что организованный США «Саммит за демократию» будет очередной попыткой принизить значение ООН. Как считает дипломат, власти США снова самостоятельно выберут, кого приглашать на форум.

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