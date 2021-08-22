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Лавров назвал американский «Саммит за демократию» попыткой принизить значение ООН
Политика
Лавров назвал американский «Саммит за демократию» попыткой принизить значение ООН
flickr.com  /  МИД России

Москва, 22 августа. Организованный США «Саммит за демократию» будет очередной попыткой принизить значение ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как отметил министр, в очередной раз власти США самостоятельно выберут, кого приглашать на форум.

«Кто такие демократии, определять они будут сами, гостей пригласят сами», — возмутился глава внешнеполитического ведомства.

Саммит состоится в начале декабря в режиме онлайн. Ожидается, что в его рамках рассмотрят борьбу с коррупцией, права человека и защиту от авторитаризма.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею Лаврова учредить День поисковика. Также он поблагодарил МИД РФ за работу по сохранению исторической памяти и правды в отношении событий Великой Отечественной войны.

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сша лавров саммит
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