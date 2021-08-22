Лавров назвал американский «Саммит за демократию» попыткой принизить значение ООН

Москва, 22 августа. Организованный США «Саммит за демократию» будет очередной попыткой принизить значение ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как отметил министр, в очередной раз власти США самостоятельно выберут, кого приглашать на форум.

«Кто такие демократии, определять они будут сами, гостей пригласят сами», — возмутился глава внешнеполитического ведомства.

Саммит состоится в начале декабря в режиме онлайн. Ожидается, что в его рамках рассмотрят борьбу с коррупцией, права человека и защиту от авторитаризма.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею Лаврова учредить День поисковика. Также он поблагодарил МИД РФ за работу по сохранению исторической памяти и правды в отношении событий Великой Отечественной войны.