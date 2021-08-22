Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 19:10
19:08
Происшествия
Число погибших в ДТП под Ростовом-на-Дону увеличилось до шести
19:06
Общество
Японский врач назвал гриль самым опасным способом приготовления пищи
19:05
Армия
Российские военные получат беспилотники, способные защищаться от вражеских дронов
19:05
Экономика
Ставки аренды жилья в Москве могут вырасти на 10% до конца года
19:03
Политика
«Многое всплыло в памяти»: Кимаковский призвал создавать фильмы подобные «Солнцепеку»
19:00
Весь мир
Представители Специального уголовного суда ЦАР озвучили идеи по оптимизации работы органа
19:00
Общество
Крымские силачи установили новый рекорд России, протянув самолет Ан-26
18:59
Наука
Нейросеть научили прогнозировать поведение человека по сигналам мозга
18:58
Весь мир
«Вы — движущая сила»: президент ЦАР поздравил подрастающее поколение с Днем молодежи
18:52
Шоу-бизнес
Фанаты обсуждают натуральную красоту 56-летней Алены Апиной
Все новости

Вассерман рассказал об основной политической силе в развитии России
Общество
Вассерман рассказал об основной политической силе в развитии России
Фото из личного архива Анатолия Вассермана  / 

Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в формировании основной политической силы в нашей стране. Таким мнением в беседе с ФАН поделился журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Собеседник прокомментировал выступление президента России на встрече с представителями «Единой России». По словам журналиста, ключевую роль в создании основной политической силы сыграл именно Владимир Путин.

«Владимир Владимирович действительно создал фактически с нуля одну из политических сил, вошедших в партию власти, а именно партию «Единство». Он же был инициатором ее последующего объединения с партией «Отечество — Вся Россия». Так что, действительно, именно он может считаться создателем основной политической силы», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также отметил, что работа по развитию страны требует слаженной работы на всех уровнях.

«Партия власти сейчас правящая, то есть и в Государственной думе, и в Законодательных собраниях всех субъектов Российской Федерации именно этой партии принадлежит большинство. Соответственно, она участвует во всех законодательных решениях как федерального, так и регионального уровня, да, по-моему, и в муниципальных законодательных собраниях ей также принадлежит большинство. Получается, что, действительно, именно эта партия — ведущая», — пояснил собеседник ФАН.

Вассерман рассказал об основной политической силе в развитии России
Федеральное агентство новостей  / 

В завершение он добавил, что инициативы главы государства получают широкую поддержку в рядах народных избранников.

«Остальные партии также по большей части разделяют президентские предложения о различных направлениях деятельности в стране», — подытожил политический консультант.

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва пройдут в России с 17 по 19 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы представители следующих партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», «Российская партия свободы и справедливости», «Родина», «Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Партия роста», «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия».

Ранее журналист Юрий Кот в беседе с ФАН рассказал, на кого нужно равняться депутатам Государственной думы. По его словам, в правительстве России много достойных людей, которые уже стали настоящей аристократией.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вассерман рассказал об основной политической силе в развитии России
вассерман владимир путин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru