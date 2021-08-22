Вассерман рассказал об основной политической силе в развитии России

Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в формировании основной политической силы в нашей стране. Таким мнением в беседе с ФАН поделился журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Собеседник прокомментировал выступление президента России на встрече с представителями «Единой России». По словам журналиста, ключевую роль в создании основной политической силы сыграл именно Владимир Путин.

«Владимир Владимирович действительно создал фактически с нуля одну из политических сил, вошедших в партию власти, а именно партию «Единство». Он же был инициатором ее последующего объединения с партией «Отечество — Вся Россия». Так что, действительно, именно он может считаться создателем основной политической силы», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также отметил, что работа по развитию страны требует слаженной работы на всех уровнях.

«Партия власти сейчас правящая, то есть и в Государственной думе, и в Законодательных собраниях всех субъектов Российской Федерации именно этой партии принадлежит большинство. Соответственно, она участвует во всех законодательных решениях как федерального, так и регионального уровня, да, по-моему, и в муниципальных законодательных собраниях ей также принадлежит большинство. Получается, что, действительно, именно эта партия — ведущая», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он добавил, что инициативы главы государства получают широкую поддержку в рядах народных избранников.

«Остальные партии также по большей части разделяют президентские предложения о различных направлениях деятельности в стране», — подытожил политический консультант.

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва пройдут в России с 17 по 19 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы представители следующих партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», «Российская партия свободы и справедливости», «Родина», «Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Партия роста», «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия».

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