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Контракт на поставки беспилотников «Охотник» в ВС России могут подписать в 2022 году

  /   Обновлено: 22 августа 2021 16:59
Армия
Контракт на поставки беспилотников «Охотник» в ВС России могут подписать в 2022 году
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 22 августа. Долгосрочный контракт на поставки ударного БПЛА «Охотник» российским военным может быть заключен в 2022 году, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, российское оборонное ведомство заинтересовано в приобретении беспилотников С-70 «Охотник». Мантуров отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос заключения долгосрочного контракта с Минобороны РФ.

Новейший БПЛА был разработан компанией «Сухой». В августе 2019 года «Охотник» впервые поднялся в небо. Массовые поставки этого дрона в российские войска должны начаться с 2024 года.

Ранее сообщалось, что инженеры компании «Кронштадт» приступили к эскизному проектированию нового ударного беспилотника «Гром». Концепт БПЛА впервые представили на военно-техническом форуме «Армия-2020».

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