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Лидер сопротивления в Панджшере отказался сдавать провинцию «Талибану»

  /   Обновлено: 22 августа 2021 17:14
Весь мир
Лидер сопротивления в Панджшере отказался сдавать провинцию «Талибану»
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 22 августа. Лидер сопротивления, которое базируется в единственной неподконтрольной «Талибану»1 (запрещен в РФ) афганской провинции Панджшер, отказался сдавать регион боевикам. Об этом сам Ахмад Масуд заявил каналу Al Arabiya.

«Мы противостояли Советскому Союзу и сможем противостоять талибам», — заявил он.

Это заявление последовало за ультиматумом, который командование «Талибана» выдвинул ополченцам. Направив к Панджшеру дополнительные силы, боевики заявили, что у сопротивления есть четыре часа, чтобы добровольно передать регион.

Масуд сообщил, что не намерен сдавать подконтрольную ему провинцию. Однако, отметил ополченец, он готов простить талибам убийство своего отца — известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда. Он также призвал к формированию «всеобъемлющего» правительства и предупредил, что война на территории страны будет неизбежна, если талибы не поддержат диалог.

На сегодняшний день Панджшер остается единственной провинцией Афганистана, над которой не установлен контроль «Талибана». Все остальные регионы страны пали к 15 августа — дню взятия Кабула.

Масштабное наступление радикальной группировки в стране развернулось на фоне вывода воинского контингента США и НАТО, который стартовал весной. При этом к захвату административных центров регионов республики талибы приступили лишь в августе, сумев за несколько дней установить контроль почти над всеми из них.

Столица республики Кабул сдалась без боя. После того как город окружили формирования «Талибана», президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, а затем покинул афганскую территорию. После этого начался диалог о создании переходного правительства в стране.

Первый вице-президент Амрулла Салех объявил себя преемником Гани. Вместе с Ахмадом Масудом он возглавил силы сопротивления, базирующиеся в Панджшере.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан
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