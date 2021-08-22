«Золотое молоко» признали напитком здоровья и долголетия

Москва, 22 августа. Молоко с добавлением куркумы все чаще называют напитком здоровья и молодости. Россияне считают, что «золотое молоко» может продлить жизнь на несколько лет.

В состав куркумы входит сильный антиоксидант, который является отличным средством для здоровья органов дыхания, пищеварения, печени, а также профилактики воспалительных процессов и болей в суставах, пишет еженедельный журнал «Профиль». Также считается, что употребление данной специи снижает риск развития раковых заболеваний и болезней сердца. Кроме того, при употреблении куркумы вместе с молоком полезный эффект увеличивается, так как этот продукт помогает усваивать витамины и минералы.

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