Участница «ЧИЖ & Co» объяснила, почему новый альбом группы еще не готов

Коктебель, 22 августа. Рок-группа «ЧИЖ & Co» активно готовится к предстоящей премьере нового альбома, однако точная дата его релиза все еще не известна. Об этом рассказала вокалистка Марина Шалагаева.

Фанаты рок-группы «ЧИЖ & Co» с нетерпением ждут выхода очередного альбома, однако его судьба все еще находится в подвешенном состоянии. В настоящий момент будущая премьера включает в себя семь готовых треков, однако артисты томят поклонников в ожидании, чтобы подарить им дополнительно две-три композиции на одной пластинке. Солистка Марина Шалагаева поделилась подробностями о предстоящем сборнике на конференции Koktebel Jazz Party.

«Точной даты не могу сказать. Уже записано семь песен, хотим еще две-три добавить и выпустить. Где-то полгода назад записали их. Осталось Сергею Николаевичу [Чигракову] еще немножко вдохновения добавить и записать. Что-то у него уже есть, стесняется показывать нам», — объяснила певица.

Шалагаева понадеялась, что у лидера группы появится вдохновение благодаря влиянию крымского моря и солнца. Однако сам артист признался: он был бы более продуктивен в родном Санкт-Петербурге.

Российские меломаны также ждут, когда певица МакSим вернется на сцену с новыми песнями после болезни. Недавно артистка опровергла слухи о своих планах на скорое возвращение к карьере.