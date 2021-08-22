Болсонару добивается импичмента судьи Верховного суда Бразилии

Бразилиа, 22 августа. Президент Бразилии Жаир Болсонару направил в Сенат запрос о вынесении импичмента судье Верховного суда страны Александру де Мораесу.

Болсонару мотивировал свое обращение тем, что судья де Мораес своими действиями нарушил свободу слова и подверг цензуре журналистскую деятельность. Поступивший запрос должен быть обработан президентом Сената Родриго Пачеко, который в данный момент находится за пределами Бразилии.

Запрос об импичменте последовал после того, как Верховный суд с подачи Александра де Мораиса начал расследование в отношении президента Болсонару из-за распространения неправдивой информации, касающейся системы электронного голосования. Бразильский президент в своих заявлениях неоднократно высказывался о ненадежности этой системы и ее подверженности взломам, несмотря на то, что его слова не подтверждаются опытом ее использования.

Верховный суд опубликовал заявление, в котором осудил требование Болсонару, назвав его необоснованным.

«Демократическое правовое государство не допускает, чтобы магистрата обвиняли в его решениях, поскольку они (решения) должны быть оспорены в соответствии с надлежащей правовой процедурой», — говорится в заявлении.

Конфликт между исполнительной и судебной ветвями власти разгорелся после того, как Верховный суд страны отклонил требование президента Болсонару о запрете использования системы электронного голосования на предстоящих президентских выборах, которые должны состояться в 2022 году.

Global Look Press / Antonio Molina / www.imago-images.de

После этого президент и его сторонники развернули кампанию по давлению на судей, с тем, чтобы заставить их принять необходимое решение. В ответ на это Верховный суд инициировал расследование против президента.

Рейтинги Болсонару стремительно падают на фоне тяжелой эпидемической ситуации, которая сложилась в стране. Многие граждане винят президента за неэффективные действия по борьбе с пандемией. На текущий момент более половины бразильцев поддерживают идею об импичменте Болсонару.