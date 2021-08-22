Свободу Джонни Деппу! Колонка Сергея Малинковича

Джонни Депп, любимый десятками миллионов зрителей мира Джек Воробей, попал в переплет. Он во всеуслышание сказал, что Голливуд объявил ему бойкот. Байопик «Великий», где Депп сыграл фотографа Юджина Смита, который рассказал миру об отравлении ртутью жителей японского городка, не выпускают в прокат. А все из-за того, что Депп некогда не смог четко ответить на сакраментальный вопрос, перестал ли он избивать свою жену по утрам.

Домашнее насилие неприемлемо, однако в данном случае история более чем темная. Любители светских скандалов, конечно, в курсе, что несколько лет назад смазливая, молодая, но обладающая весьма спорным талантом американская актриска Эмбер Херд обвинила своего тогдашнего мужа, 56-летнего Джонни Деппа, в домашнем насилии и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий супругу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы. Депп долго избегал встреч с Эмбер, после чего сам подал на экс-жену в суд. За клевету, которую, по его мнению, распространяла Херд, Джек Воробей потребовал 50 миллионов долларов. Так и длится война бывших супругов, в которой каждая сторона обвиняла другую во всех смертных грехах. Зрительская аудитория, как водится, разделилась и с тех времен по сию пору бурно обсуждает происходящее в соцсетях. И если сначала большинство симпатий были на стороне «несчастной» блондинки, то позднее Депп сумел отчасти перебороть сложившуюся тенденцию. Похоже, он сам подкинул в сеть запись домашнего скандала бывших супругов, датированную 2015 годом. На записи слышно, как пара на высоких тонах выясняет отношения.

«Я не собираюсь драться с тобой. Ты ударила меня прошлой ночью. Я уехал вчера, лишь бы ты успокоилась. Дорогая, я уже говорил тебе, что до смерти боюсь, что когда-нибудь это закончится преступлением. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой, а я — твоим мужем», — говорил добряк Депп в адрес Херд после того, как она, судя по всему, кинула в него тяжелым предметом.

Эмбер Херд резонно объясняет мужу:

«Дорогой, тебя никто не избивал, не придумывай. Если я бросаюсь кастрюлями и сковородками, это еще ничего не значит. Боже, я иногда так злюсь, что теряю рассудок».

Global Look Press / Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Кажется, все ясно. Оба хороши. Не стоило бы лезть в эти подробности, если бы динамичные разборки звездной пары не привели сейчас к тому, что талантливого актера, похоже, хотят выжить из профессии, и Херд играет в этом далеко не последнюю роль.

Происходящее прекрасно демонстрирует нравы, царящие в среде американской творческой интеллигенции. Голливуд то ли вынужденно реагирует на давление различных женских организаций, весьма активных в Европе и США, то ли лишь использует их истерики как предлог для действительной травли талантливого артиста. Так, испанская ассоциация женщин-кинематографистов осудила фестиваль в Сан-Себастьяне за присуждение Джонни Деппу почетной награды.

«Награда выставляет в дурном свете фестиваль и его руководство и посылает ужасный сигнал общественности», — заявляли они.

Но женские ассоциации, как по команде кусающие стареющего Деппа, никак не комментируют финансовую сторону скандала.

Между тем, в марте сего года Депп сам обратился в суд, чтобы доказать, что Эмбер Херд присвоила семь миллионов долларов, полученные при разводе с ним в 2017 году. Еще тогда Депп клялся, что его бывшая лукавит, говоря, что пустила эти деньги на помощь Американскому союзу защиты гражданских свобод, который поддерживает женщин, и детскому госпиталю Лос-Анджелеса. Вспоминается бессмертный Булгаков с отказом профессора Преображенского помогать детям Германии. Было бы очень здорово, если бы деньги, заработанные звездной парой, достались беспризорным детям. Но в этом есть законные сомнения… Накануне портал Page Six сообщил, что неутомимый Депп одержал победу в новом процессе против своей бывшей жены. Теперь нью-йоркский суд обязал этот самый Американский союз защиты гражданских свобод раскрыть информацию о реальных пожертвованиях актрисы. Да и не было ли отката?

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» /

Эта информация покажет, не лгала ли Херд под присягой о своих пожертвованиях. Эта победа важна для гонимого актера, ведь информация о пожертвованиях Херд повлияла на решение предыдущих судов, которые не поверили «пирату Джеку», что он дрался не так уж и часто. В случае же, если ложь Эмбер будет подтверждена, актер будет добиваться пересмотра дел. Кстати, Голливуд — прибежище либеральных демократов, которые так долго добивались ухода Дональда Трампа. Депп тоже участвовал в походе кинознаменитостей против бывшего президента США, но, выполнив эту грязную работу, он альма-матер стал не нужен.

Понимаемые весьма своеобразно права женщин и нежелание ссориться с лоббистами относительно понимания этих прав, которое воплощает Эмбер Херд, ведут к тому, что карьера Деппа может быть прекращена.

Как мы видим, артист жестко сопротивляется. На его стороне и симпатии многих пользователей соцсетей, которые видят, что дело нечисто.

Эта история возвращает нас к другим эпизодам борьбы Голливуда со своими детищами либо, напротив, к историям, когда Голливуд давал путевку в политику весьма средним актерам. В 1947 году комиссия по расследованию антиамериканской деятельности палаты представителей Конгресса США начала слушания о коммунистическом влиянии в американской киноиндустрии, для участия в которых из Голливуда в Вашингтон вызвали по повестке 43 режиссера, сценариста и актера. Кто-то из них покаялся перед комиссией, кто-то мужественно отстаивал свои левые или просоветские симпатии, но дальнейшая карьера в киноиндустрии была им всем заказана. Комиссия даже выезжала, так сказать, на адрес, в Голливуд, и искала там коммунистическое проникновение в грудах пленки и в декорациях павильонов.

Федеральное агентство новостей / Александр Щерба

И если немецкий эмигрант и гениальный драматург Бертольд Брехт формально ответил комиссии, что не входит в компартию и немедленно выехал из США, то сценаристы Далтон Трамбо, Ринг Ларднер-младший, Сэм Орнитц, Лестер Коул и Джон Говард Лоусон, писатели Алва Бесси и Альберт Мальц, продюсер Адриан Скотт и режиссеры Эдвард Дмитрик и Герберт Биберман отказались отвечать на вопрос о принадлежности к компартии. За это они получили тюремные сроки.

Президент Американской ассоциации кинокомпаний Эрик Джонстон заявил, что никто из членов этой красной «десятки» в дальнейшем не получит работы в киноиндустрии. А позднее в этот черный список попали 300 человек. Но больше всего гнобили красных голливудцев не конгрессмены и ФБР, а сами их коллеги — актеры. Роберт Тейлор и Гэри Купер, глава Гильдии киноактеров Рональд Рейган, писательница и сценарист Айн Рэнд заявили, что Голливуд является центром коммунистической активности и чуть ли не гнездом советской разведки. Они же создали все необходимые условия для увольнений, травли и шельмования своих ершистых коллег. И хотя названные имена полицаев от Голливуда мало что скажут сегодня зрителям, но Рональд Рейган начал с этого поступка восхождение к вершинам американской политики.

Став президентом, он уже не ограничивался доносами и безумными заявлениями, а бомбил Ливию, Гренаду, санкционировал политические убийства и перевороты по всему миру. Так что Голливуд умеет как уничтожать своих детей (в данном случае по требованию лоббистов ложно понимаемой толерантности), так и делегировать их в конгресс и Белый дом.

Но я не сравниваю Джонни Деппа с жертвами политического бойкота Голливуда 40-х годов. Джонни Депп, как мне кажется, просто очень наивный и невезучий человек, павший жертвой не только интриг своей бывшей алчной жены, но и сложившейся в западном обществе конъюнктуры.