Политолог Бен Ноубл исследовал активность Алексея Навального и его сторонников в рамках работы над книгой для западной аудитории. Свое мнение он высказал в интервью изданию «Медуза»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, «МЕДУЗА»

Британское издательство Hurst Publishers выпускает книгу о Навальном и его соратниках, сообщает «Медуза». Авторы работы, Ян Матти Доллбаум из университета Бремена, Морван Лаллуэ из Кентского университета и Бен Ноубл из Университетского колледжа Лондона, попытались собрать «максимально объективный портрет» Навального, без замалчиваний и приукрашиваний, как это часто бывает в зарубежных статьях об основателе ФБК2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ).

В интервью «Медузе» Бен Ноубл подчеркнул, что Навальный — «очень сложная, противоречивая фигура», которую «СМИ разных стран» описывают в основном в черно-белой гамме. По его словам, основателю ФБК посвящено множество статей в западных изданиях, особенно после инцидента с комой, а первое упоминание The New York Times относится еще к 2010 году.

instagram.com / @navalny

Напомним, ряд иностранных СМИ представляет Навального «главным противником» действующей власти и «потенциальным лидером» России. Показательна статья Deutsche Welle от 21 августа текущего года, в которой говорится о сборнике судебных речей Навального, переведенных на немецкий язык. Издание приводит в пример слова Штефани Шиффер, главы «Европейской платформы за демократические выборы» (признано в РФ нежелательной организацией). Женщина проводит параллели между Навальным и чешским диссидентом Вацлавом Гавелом, ставшим президентом после победы «бархатной революции». Как утверждает Шиффер, Навальный якобы «приобрел моральный авторитет и харизму, которые ставят его на такой же уровень».

Бен Ноубл не разделяет позицию западных СМИ, нередко преувеличивающих способности Навального. В ходе работы над книгой британец пришел к выводу, что возможности оппозиционера ограничены ввиду отсутствия отдельных, необходимых политику качеств.

«Реальным успехом для Навального, как ни странно, мог бы стать такой исход, при котором он бы добился перемен, будучи лидером небольшой оппозиционной партии в многопартийной системе. А потом ему на смену пришли бы другие, более харизматичные политики», — отмечает исследователь.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, «НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ»

Между тем на Западе с удивлением восприняли равнодушие россиян, не вышедших на улицы после оглашения приговора Навальному по делу «Ив Роше». Показательно интервью живущего в США мецената Бориса Зимина «Настоящему времени» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) от 20 августа. Бизнесмен повторил кощунственный тезис либеральных СМИ, сравнив Алексея Навального с Иисусом Христом.

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Ноубл попытался объяснить западным читателям, почему в России не было широкой кампании в поддержку Навального. Многие склонны видеть в этом следствие пропаганды или боязнь репрессий, отметил исследователь, но гораздо реже называется третий фактор, который он считает важным.

«Если бы Навальный сейчас участвовал в свободных выборах, он необязательно бы набрал больше всех голосов», — рассказал политолог.

Как поясняет Ноубл, навыки Навального — «красноречие, мастерское владение соцсетями» — отчасти пригодились бы ему в «более демократических условиях», однако этого недостаточно для масштабной политической карьеры. Политолог уверен, что упрямство Навального и неспособность выстраивать союзы вряд ли сослужили бы ему хорошую службу.

Оценка британского политолога совпадает с мнением представителей российской оппозиции. Политтехнолог Станислав Белковский и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский ранее отмечали авторитарность Навального, которая мешала ему выстраивать коалиции с единомышленниками. Кроме того, основателю ФБК, в 2018 году развернувшему «президентскую кампанию» вопреки запрету на участие в выборах, неоднократно советовали умерить политические амбиции и начать с малого.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.