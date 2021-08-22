Калининградская «Балтика» впервые за сезон одержала победу в футбольном матче

Набережные Челны, 22 августа. Футбольная команда «Балтика» одержала первую победу в сезоне ФНЛ. До этого ее игроки шесть раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Об этом сообщатся на сайте футболистов.

Игра началась с получасовой задержки, поскольку в Набережных Челнах, где проходил матч, стояла достигшая 37 градусов жара. Судьи приняли решение не давать старт матчу до тех пор, пока температура воздуха не опустится хотя бы на три градуса.

Решающий гол забил Ян Казаев. Команда «КамАЗ» пыталась сравнять счет, но у нее это не вышло.

«Из психологической ямы наши парни выбрались. Теперь можно по традиции начинать считать серии. Калининградская команда не проигрывает в ФНЛ уже на протяжении пяти матчей подряд!» — говорят в пресс-службе калининградского футбольного клуба.

Ранее ФАН сообщал, что видео подвига капитана калининградской «Балтики» набрало 2 млн просмотров в Tik-Tok. Он спас своих товарищей от неминуемого гола.