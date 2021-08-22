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Полеты Ми-38 приостановили после крушения Ил-112В в Подмосковье

  /   Обновлено: 22 августа 2021 16:04
Происшествия
Полеты Ми-38 приостановили после крушения Ил-112В в Подмосковье
wikipedia.org  /  United Aircraft Corporation (UAC) / CC BY-SA 4.0

Москва, 22 августа. После крушения опытного образца военного транспортника Ил-112В в Подмосковье были приостановлены полеты многоцелевых вертолетов Ми-38.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, все дело в единой модификации двигателей ТВ7-117. В предварительных итогах расследования трагедии у аэродрома Кубинка говорится, что именно проблемы с этим силовым агрегатом стала причиной катастрофы. Согласно имеющимся данным, после возгорания первого двигателя, когда экипаж попытался сбить пламя, работающий двигатель повел себя непредсказуемо, что привело к сваливанию самолета в штопор.

Ранее сообщалось, что за штурвалом рухнувшего в Подмосковье самолета Ил-112В находился Герой России Николай Куимов.

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