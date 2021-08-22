Пластический хирург объяснил, как Софии Ротару удается сохранять молодость в 74 года

Москва, 22 августа. Певица София Ротару не торопится расставаться с молодостью, несмотря на почтенный возраст. Пластический хирург Тимур Нугаев объяснил, как исполнительнице удалось сохранить красоту.

София Ротару стала одним из главных украшений на открытии музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи. Исполнительница покорила публику, появившись на ковровой дорожке в жемчужном платье и легком макияже. Позднее поклонники осыпали звезду комплиментами в Instagram и в очередной раз поразились ее цветущему виду в 74 года.

Однако пластический хирург Тимур Нугаев убежден, что секрет молодости артистки заключается в заблаговременной заботе о своей внешности. Эксперт объяснил в интервью порталу BLITZ+, на какие операции решилась звезда ради сохранения красоты.

«У Ротару было несколько пластических операций. Она не дожидалась выраженных возрастных изменений, работала на опережение. Она делала смас-лифтинг, классическую подтяжку лица, а также отдельно корректировала веки и лоб — всего три операции», — предположил эксперт.

«Новая волна» также привлекла к себе внимание благодаря Диме Билану и Ольге Бузовой. Артисты станцевали на закрытой вечеринке под песни Юры Шатунова и спровоцировали подозрения в тайном романе, едва не поцеловавшись на танцполе.