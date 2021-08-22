Ангела Меркель озвучила сроки окончания зависимости Европы от импорта газа

Киев, 22 августа. Через 25 лет Европа больше не будет зависимой от импорта газа, в том числе из России, уверена канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель в воскресенье пребывает с официальным визитом в Киеве. Она обратила внимание, что Украине надо готовиться к тому, что самое большее через 25 лет в Европу газ не будет ввозиться вовсе или импортироваться в маленьких объемах.

«Украина, как и другие страны, должна понимать, что делать, когда это произойдет. Например, можно сотрудничать по водороду», — допустила канцлер ФРГ.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил, какие темы были подняты в ходе двусторонних переговоров с Ангелой Меркель. В числе прочих тем они обсудили процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе.